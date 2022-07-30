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Враг нанес ракетные удары по Харькову – мэр

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 июля 2022, 04:36
последствия обстрелов Харькова, фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ночью нанесли удары по городу Харьков.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь: "Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС.

О пострадавших информации нет.

Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем".

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Темы: Харьковобстрелвойна
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