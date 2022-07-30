Враг нанес ракетные удары по Харькову – мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ночью нанесли удары по городу Харьков.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь: "Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС.

О пострадавших информации нет.

Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем".