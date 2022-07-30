Дніпропетровщина: ворог вночі випустив з "Градів" до 80 снарядів
У Дніпропетровській області загарбники випустили з "Градів" по Нікополю і Червоногригорівській громаді до 80 снарядів.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резнічекно
Пряма мова: "Ніч була напруженою у Нікопольському районі.
Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.
У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики".
Деталі: Крім того, є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Рятувальники приборкували полум’я кілька годин.
За попередніми даними, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді минулося без жертв і руйнувань.