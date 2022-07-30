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Днепропетровщина: враг ночью выпустил из "Градов" до 80 снарядов

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 июля 2022, 07:54
Днепропетровщина: враг ночью выпустил из Градов до 80 снарядов
фото: telegram Резніченко

В Днепропетровской области захватчики выпустили из "Градов" по Никополю и Красногригорьевской общине до 80 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резничекно

Прямая речь: "Ночь была напряженной в Никопольском районе.

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Российские войска несколько раз накрыли его огнем из "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину в 80 снарядов.

В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведена из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики.

Детали: Кроме того, есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Спасатели укрощали пламя несколько часов.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.

 
 

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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