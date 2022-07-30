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Росіяни вбили 6 мирних жителів на Донеччині за добу

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 08:12
Росіяни вбили 6 мирних жителів на Донеччині за добу
Інфографіка з Telegram Кириленка

Російські окупанти вбили за добу 6 мирних мешканців Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику".

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Деталі: Голова ОВА додав, що ще 15 людей отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 662 мирних мешканці на Донеччині та поранили щонайменше 1 711 мешканців.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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