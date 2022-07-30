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Россияне убили 6 мирных жителей в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 08:12
Россияне убили 6 мирных жителей в Донецкой области за сутки
Инфографика из Telegram Кириленко

Российские оккупанты убили за сутки 6 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике".

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Детали: Глава ОВА добавил, что еще 15 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 662 мирных жителя Донецкой области и ранили по меньшей мере 1 711 жителей.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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