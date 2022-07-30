Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне убили 6 мирных жителей в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 08:12
Инфографика из Telegram Кириленко

Российские оккупанты убили за сутки 6 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике".

Детали: Глава ОВА добавил, что еще 15 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 662 мирных жителя Донецкой области и ранили по меньшей мере 1 711 жителей.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Главное сегодня

Президент "Фенербахче" после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины

фотоРодственники защитников "Азовстали" после трагедии в Еленовке вышли на акцию

Убийство украинцев в Еленовке: в США намекают, что заявлениям России не стоит верить

фотоСБУ задержала киевлянина: помог бежать из страны 20 призывникам

Долетался: ВСУ "приземлили" "Иглой" российский штурмовик – 25 ОВДБр

фотоРоссияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр

Все новости...
Донецкая область
В случае отказа эвакуировать детей из Донецкой области родители берут ответственность на себя – полиция
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области
Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших и 5 раненых
Последние новости
18:42
Президент Молдовы осудила убийство Россией украинских пленных в Еленовке
18:27
На 3 направлениях ВСУ отразили штурмы, на Бахмутском РФ имеет частичный успех – сводка Генштаба
18:23
фотоГрузовик влетел в блокпост на Ровенщине, погиб человек
18:08
Россия накапливает технику возле границы с Харьковщиной – СМИ
18:04
Государство планирует оставить в своей собственности до 100 предприятий – Свириденко
17:30
ООН "с разрешения сторон" готова расследовать убийство пленных в Еленовке
17:25
Украинская сторона требует от РФ списков погибших и раненых в Еленовке
17:14
Катар перечислил пять миллионов долларов Минздраву Украины
17:07
Россия намерена "полностью стереть Украину с карты мира" - посол США в ООН
17:02
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
Все новости...