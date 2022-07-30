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ЗСУ вразили розвідгрупу росіян біля Верхньокам’янського – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 08:33
Наслідки ворожих обстрілів на Луганщині. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Просування окупантів на Луганщині втратило стрімкість після того, як Україна отримала HIMARS і захисники почали вправно знищувати ворожі склади з боєприпасами.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для нашого контрнаступу, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати. Як бачите, за останній місяць їхнє просування втратило стрімкість.

Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинили учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити". 

 
Наслідки ворожих обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая

Деталі: За словами Гайдая, ворог відійшов і ще на п’яти напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців.

Водночас він додав, що росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією. 

 
Наслідки ворожих обстрілів на Луганщині
Фото з Telegram Гайдая

Зокрема, 29 липня по ділянці фронту на Луганщині окупанти випустили 7 ракет, провели 7 артилерійських атак, одну танкову, застосовували міномети.

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Крім того, ворог продовжує користуватися перевагою в авіації – 29 липня наніс удари по щонайменше шести населених пунктах.

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Теми: Луганська областьвійна
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