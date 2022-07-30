ВСУ поразили разведгруппу россиян возле Верхнекаменского – Гайдай

Последствия вражеских обстрелов в Луганской области. ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Продвижение оккупантов на Луганщине потеряло стремительность после того, как Украина получила HIMARS и защитники начали умело уничтожать вражеские склады с боеприпасами.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для нашего контрнаступления, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало гораздо труднее пополнять запасы оружия и маневрировать. Как видите, за последний месяц их продвижение утратило стремительность.

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В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину. Одну из таких попыток остановили вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить".

Последствия вражеских обстрелов в Луганской области Фото Из Telegram Гайдая

Детали: По словам Гайдая, враг отошел и еще на пяти направлениях, откуда предпринимал попытки прорвать оборону украинцев.

В то же время он добавил, что россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.

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Последствия вражеских обстрелов в Луганской области Фото Из Telegram Гайдая

В частности, 29 июля по участку фронта в Луганской области оккупанты выпустили 7 ракет, провели 7 артиллерийских атак, одну танковую, применяли минометы.

Кроме того, враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации – 29 июля нанес удары по минимум шести населенным пунктам.