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Боррель: Дуже скоро Путіну доведеться обирати між зброєю і маслом для народу

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 09:12
Жозеп Боррель. Фото eeas.europa.eu

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не сильно постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю DW.

На його думку, важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", – зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. "Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу", – сказав Боррель.

Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії… з часів розпаду Радянського Союзу". Дуже скоро президенту Росії Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу", – сказав Боррель.

Боррель також відкинув критику на адресу енергетичної політики Євросоюзу. Країни ЄС за період з початку російського військового вторгнення в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину, зазначив він.

"Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків", – сказав він.

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За словами Борреля, неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч", "ми не можемо творити дива".

На питання, чому Брюссель не ввів штрафні тарифи на російський газ, щоб зменшити приплив коштів у військову скарбницю Москви, Боррель сказав, що ця пропозиція серйозно розглядалася, але була відкинута. За його словами, натомість було прийнято "тверде рішення" "припинити купувати (російську, – ред.) нафту з кінця року, і тепер ми в процесі припинення купівлі газу (з Росії, – ред.)". При цьому він наголосив, що подальше скорочення імпорту російського газу відбудеться "швидко".

Нагадаємо, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

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Теми: ЄСРосіяПутінвійна
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