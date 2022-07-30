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Боррель: Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 09:12
Боррель: Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа
Жозеп Боррель. Фото eeas.europa.eu

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отверг утверждение о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители уже испытывают на себе груз высоких счетов за электроэнергию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью DW.

По его мнению, важнее сокращения потребления российского газа усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

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"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", – заметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне) больше не будут иметь к ним доступа", – сказал Боррель.

Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "наибольшей рецессии… со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", – сказал Боррель.

Боррель также отверг критику в адрес энергетической политики Евросоюза. Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупку природного газа из России наполовину, отметил он.

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"Если к началу войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", – сказал он.

По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупку газа за одну ночь", "мы не можем творить чудеса".

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы снизить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. По его словам, вместо этого было принято "твердое решение" "прекратить покупать (российску, – ред.) нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа (из России, – ред.)". При этом он подчеркнул, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Темы: ЕСРосcияПутинвойна
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