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Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Альона Мазуренко Субота, 30 липня 2022, 09:33

У суботу зранку майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерелоalerts.in.ua

Деталі: Станом на 09:35 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму і Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Доповнюється...

Станом на 10.04 оголосили про відбій тривоги в усій країні.

 

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Теми: повітряна тривогавійнаРосія
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