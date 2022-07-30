Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

У суботу зранку майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 09:35 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму і Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Станом на 10.04 оголосили про відбій тривоги в усій країні.