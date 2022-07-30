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Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Мазуренко Алена Суббота, 30 июля 2022, 09:33

В субботу утром почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 09:35 воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

 

По состоянию на 10:04 объявили об отбое тревоги по всей стране.

 

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Темы: воздушная тревогавойнаРосcия
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