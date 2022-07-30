Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Суббота, 30 июля 2022, 09:33
В субботу утром почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 09:35 воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.
Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
По состоянию на 10:04 объявили об отбое тревоги по всей стране.