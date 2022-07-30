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Втрати росіян: за добу знищили майже дві сотні окупантів і 10 танків

Мазуренко Альона Субота, 30 липня 2022, 09:48
фото: із сторінки Генштабу

Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії було вбито 40 670 військових РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

  • особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
  • артилерійських систем – 906 (+6) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засобів ППО - 117 (+0) од,
  • літаків– 222 (+0) од,
  • гелікоптерів– 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
  • крилатих ракет - 174 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
  • спеціальної техніки - 78 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

 

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Теми: Росіявійна
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