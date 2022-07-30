Потери россиян: за сутки уничтожили около двухсот оккупантов и 10 танков
Суббота, 30 июля 2022, 09:48
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 170 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 670 военных РФ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 30.07 ориентировочно составили:
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- личного состава 40670 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1759 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 906 (+6) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средств ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,
- специальной техники – 78 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.