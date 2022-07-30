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Потери россиян: за сутки уничтожили около двухсот оккупантов и 10 танков

Мазуренко Алена Суббота, 30 июля 2022, 09:48
фото: со страницы Генштаба

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 170 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 670 военных РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 30.07 ориентировочно составили:

  • личного состава 40670 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1759 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 906 (+6) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средств ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,
  • специальной техники – 78 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

 

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Темы: Росcиявойна
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