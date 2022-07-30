У Пентагоні кажуть, що просуваються у купівлі NASAMS для України
Субота, 30 липня 2022, 11:45
У Пентагоні не змогли назвати конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS, але заявили, що просуваються вперед у цьому питанні.
Джерело: представник Пентагону
Пряма мова: "Я не маю докладної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи".
Деталі: Представник Пентагону додав, що в США почали просуватися у питанні щодо закупівлі NASAMS, одразу ж після того, як оголосили про Ініціативу сприяння безпеці України.
NASAMS розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.
Нагадаємо:
- 1 липня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS.
- За даними ЗМІ, українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, про передачу яких оголосили Сполучені Штати.
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