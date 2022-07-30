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У Пентагоні кажуть, що просуваються у купівлі NASAMS для України

Альона Мазуренко Субота, 30 липня 2022, 11:45
У Пентагоні кажуть, що просуваються у купівлі NASAMS для України
фото: Raytheon

У Пентагоні не змогли назвати конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS, але заявили, що просуваються вперед у цьому питанні.

Джерело: представник Пентагону

Пряма мова: "Я не маю докладної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи".

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Деталі: Представник Пентагону додав, що в США почали просуватися у питанні щодо закупівлі NASAMS, одразу ж після того, як оголосили про Ініціативу сприяння безпеці України.

NASAMS розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 липня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS.
  • За даними ЗМІ, українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, про передачу яких оголосили Сполучені Штати.

Теми: зброяСШАУкраїна
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