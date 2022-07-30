У Пентагоні кажуть, що просуваються у купівлі NASAMS для України

У Пентагоні не змогли назвати конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS, але заявили, що просуваються вперед у цьому питанні.

Джерело: представник Пентагону

Пряма мова: "Я не маю докладної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи".

Деталі: Представник Пентагону додав, що в США почали просуватися у питанні щодо закупівлі NASAMS, одразу ж після того, як оголосили про Ініціативу сприяння безпеці України.

NASAMS розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Нагадаємо:

1 липня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

За даними ЗМІ, українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, про передачу яких оголосили Сполучені Штати.