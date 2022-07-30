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В Пентагоне говорят, что продвигаются в покупке NASAMS для Украины

Алена МазуренкоСуббота, 30 июля 2022, 11:45
В Пентагоне говорят, что продвигаются в покупке NASAMS для Украины
фото: Raytheon

В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, но заявили что продвигаются вперед в этом вопросе.

Источник: представитель Пентагона

Прямая речь: "У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы".

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Деталии: Представитель Пентагона добавил, что в США начали продвигаться в вопросе о закупках NASAMS, сразу же после того, как объявили об Инициативе содействия безопасности Украины.

NASAMS разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 июля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS.
  • По данным СМИ, украинские военные уже начали овладевать ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, о передаче которых объявили Соединенные Штаты.

Темы: оружиеСШАУкраина
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