В Пентагоне говорят, что продвигаются в покупке NASAMS для Украины

В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, но заявили что продвигаются вперед в этом вопросе.

Источник: представитель Пентагона

Прямая речь: "У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы".

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Деталии: Представитель Пентагона добавил, что в США начали продвигаться в вопросе о закупках NASAMS, сразу же после того, как объявили об Инициативе содействия безопасности Украины.

NASAMS разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Напомним:

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