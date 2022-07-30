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На Сумщині люди підірвалися на мінах: 1 загинув, 4 – поранені

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 11:44
ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО 

Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Пряма мова Живицького: "Охтирський район, Великописарівська громада. Учора (29 липня – ред.) за день двічі підірвалися на мінах мирні жителі. Один чоловік загинув, ще четверо – поранені". 

 
Фото з Facebook Живицького 

Деталі: За словами голови ОВА, у першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Поранення отримали пасажирка і водій легкової автівки, яка їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху. 

 
Фото з Facebook Живицького 

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай і наїхав на міну. У результаті вибуху двоє аграріїв травмовані, а техніка розбита. 

 
Фото з Facebook Живицького 

Живицький додав: якщо на певній ділянці є табличка "міни" – то їхати чи йти через таку територію заборонено. Також можуть бути небезпечними узбіччя доріг, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.

Щодо роботи аграріїв, то голова ОВА нагадав, що перед комбайнерами поле мають обстежити вибухотехніки.

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Пряма мова Живицького: "З першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. В області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів. Сподіваюся, збір врожаю буде максимально безпечним теж. Що пішло не так у цьому, конкретному випадку, з'ясовуємо".

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Теми: Сумська областьвійнажертви
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