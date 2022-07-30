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В Сумской области люди подорвались на минах: 1 погиб, 4 – ранены

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 11:44
ФОТО С FACEBOOK ЖИВИЦКОГО 

Сумской области за сутки в результате подрыва на минах один человек погиб и четверо получили ранения.

Источник: глава ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Прямая речь Живицкого: "Ахтырский район, Великописаревская община. Вчера (29 июля – ред.) за день дважды подорвались на минах мирные жители. Один человек погиб, еще четверо – ранены". 

 
Фото С Facebook Живицкого 

Детали: По словам главы ОВА, в первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Ранения получили пассажирка и водитель легкового автомобиля, который ехал по встречной полосе дороги во время взрыва. 

 
Фото С Facebook Живицкого 

Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай и наехал на мину. В результате взрыва двое аграриев травмированы, а техника разбита. 

 
Фото С Facebook Живицкого 

Живицкий добавил: если на определенном участке есть табличка "мины" – то ехать или идти через такую ​​территорию запрещено. Также могут быть опасны обочины дорог, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне.

Что касается работы аграриев, то глава ОВА напомнил, что перед комбайнерами поле должны обследовать взрывотехники.

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Прямая речь Живицкого: "С первого дня после деоккупации Сумщины у нас действует регламент, предусматривающий обращение к взрывотехникам перед выездом на поле. В области посевная кампания прошла успешно, без инцидентов. Надеюсь, сбор урожая будет максимально безопасным тоже. Что пошло не так в этом, конкретном случае, выясняем".

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Темы: Сумская областьвойнажертвы
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