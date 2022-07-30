СБУ затримала киянина: допоміг втекти з країни 20 призовникам

Служба безпеки затримала киянина, який незаконно переправляв через державний кордон чоловіків, які підлягають під мобілізацію у військовий час.

Джерело: СБУ у Facebook

Дослівно СБУ: "Зловмисник забезпечував своїх "клієнтів" повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи".

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Деталі: За даними оперативників, послугами ділка скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Співробітники СБУ спершу задокументували факт одержання киянином завдатку у сумі $1500. Згодом його затримали у столиці під час передачі повного пакету підроблених документів.

Фото СБУ

Під час обшуків за місцем фактичного проживання чоловіка правоохоронці вилучили готові до збуту підробки; комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.