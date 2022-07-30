СБУ задержала киевлянина: помог бежать из страны 20 призывникам

Служба безопасности задержала киевлянина, незаконно переправлявшего через государственную границу мужчин, которые подлежат под мобилизацию в военное время.

Источник: СБУ в Facebook

Дословно СБУ: "Злоумышленник снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило $3,5 тыс. с человека".

Детали: По данным оперативников, услугами дельца воспользовались почти два десятка граждан. В настоящее время их личности установлены, в отношении этих людей будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Сотрудники СБУ сперва задокументировали факт получения киевлянином задатка в сумме $1500. Позже его задержали в столице во время передачи полного пакета поддельных документов.

Фото СБУ

Во время обысков по месту фактического проживания мужчины правоохранители изъяли готовые к сбыту подделки; компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ.