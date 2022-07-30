Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство українців в Оленівці: у США натякають, що заявам Росії не варто вірити

Альона Мазуренко Субота, 30 липня 2022, 13:13
Вбивство українців в Оленівці: у США натякають, що заявам Росії не варто вірити
НАСЛІДКИ ВИБУХУ В КОЛОНІЇ ОЛЕНІВКИ 29 ЛИПНЯ, СКРІНШОТ ВІДЕО РОСІЙСЬКИХ ПРОПАГАНДИСТІВ

У США, коментуючи вбивство українських військовополонених у Оленівці, натякають, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона.

Джерело: брифінг представника Пентагону і військового чиновника США

Пряма мова військового чиновника: "Що стосується військовополонених, ми чуємо ті ж повідомлення, що і ви. Думаю, я б сказав вам, що у мене немає остаточної інформації про те, що саме сталося...

Реклама:

Я хотів би попросити, щоб ми виявляли деяку обережність щодо того, що нам кажуть росіяни, просто тому, що ми знаємо, що в минулому вони робили кілька заяв, які не були близькими до істини".

Деталі: За його словами, уламки HIMARS, які показали в РФ нібито як докази обстрілу, нічого не означають, тому що українські захисники уже багато разів використовували HIMARS проти окупантів, тому не складно знайти кілька уламків і сфальсифікувати "обстріл".

Пряма мова: "Росіяни заявили, що у них є частини HIMARS, які використовувалися. Слухайте, але ж у росіян багато уламків від HIMARS, так?"

ВІДЕО ДНЯ

Я маю на увазі, що українці, чи знаєте, надіслали їм багато HIMARS. Тож мене б це не здивувало. Мене також не здивувало б, якби росіяни... ввели б нас в оману та сказали б нам, що це зробили українці".

Він додав, що українським захисникам немає сенсу обстрілювати своїх громадян, адже вони дбають про свій народ - цивільних та військових.

Теми: Азов вбивствоСШАполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
Усі новини...
Реклама: