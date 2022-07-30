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Вбивство українців в Оленівці: у США натякають, що заявам Росії не варто вірити

Мазуренко Альона Субота, 30 липня 2022, 13:13
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У США, коментуючи вбивство українських військовополонених у Оленівці, натякають, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона.

Джерело: брифінг представника Пентагону і військового чиновника США

Пряма мова військового чиновника: "Що стосується військовополонених, ми чуємо ті ж повідомлення, що і ви. Думаю, я б сказав вам, що у мене немає остаточної інформації про те, що саме сталося...

Я хотів би попросити, щоб ми виявляли деяку обережність щодо того, що нам кажуть росіяни, просто тому, що ми знаємо, що в минулому вони робили кілька заяв, які не були близькими до істини".

Деталі: За його словами, уламки HIMARS, які показали в РФ нібито як докази обстрілу, нічого не означають, тому що українські захисники уже багато разів використовували HIMARS проти окупантів, тому не складно знайти кілька уламків і сфальсифікувати "обстріл".

Пряма мова: "Росіяни заявили, що у них є частини HIMARS, які використовувалися. Слухайте, але ж у росіян багато уламків від HIMARS, так?"

Я маю на увазі, що українці, чи знаєте, надіслали їм багато HIMARS. Тож мене б це не здивувало. Мене також не здивувало б, якби росіяни... ввели б нас в оману та сказали б нам, що це зробили українці".

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Він додав, що українським захисникам немає сенсу обстрілювати своїх громадян, адже вони дбають про свій народ - цивільних та військових.

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Теми: Азов вбивствоСШАполонені
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