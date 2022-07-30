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Убийство украинцев в Еленовке: в США намекают, что заявлениям России не стоит верить

Мазуренко Алена Суббота, 30 июля 2022, 13:13
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В КОЛОНИИ ЕЛЕНОВКИ 29 ИЮЛЯ, СКРИНШОТ ВИДЕО РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ

В США, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке, намекают, что россиянам верить нельзя и те пытаются ввести всех в заблуждение заявляя, что обстрел совершила украинская сторона.

Источник: брифинг представителя Пентагона и военного чиновника США

Прямая речь военного чиновника: "Что касается военнопленных, мы слышим те же сообщения, что и вы. Думаю, я бы сказал вам, что у меня нет окончательной информации о том, что именно произошло...

Я хотел бы попросить, чтобы мы проявляли некоторую осторожность в отношении того, что нам говорят россияне, просто потому, что мы знаем, что в прошлом они делали несколько заявлений, которые не были близки к истине".

Детали: По его словам, обломки HIMARS, которые показали в РФ якобы как доказательства обстрела, ничего не значат, потому что украинские защитники довольно много раз использовали HIMARS против оккупантов, поэтому не сложно найти несколько обломков и сфальсифицировать "обстрел".

Прямая речь: "Россияне заявили, что у них есть части HIMARS, которые использовались. Слушайте,  но у россиян ведь много обломков от HIMARS, да?

Я имею в виду, что украинцы, знаете ли, послали им много HIMARS. Так что меня бы это не удивило. Меня также не удивило бы, если бы россияне... ввели бы нас в заблуждение с точки зрения информации и сказали бы нам, что это сделали украинцы".

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Он добавил, что украинским защитникам нет смысла обстреливать своих граждан, ведь они заботятся о своем народе, гражданских и военных.

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Темы: АзовубийствоСШАпленные
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