Президентка Молдови заявила про спроби дестабілізації ситуації в Гагаузії

Президентка Молдови Мая Санду заявила розповіла, що у Гагаузії є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові та працюють на Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"Існують певні спроби дестабілізувати ситуацію з боку певних осіб та груп у Гагаузії, які, як ми вважаємо, працюють на іноземні інтереси. Це складно, але наші відомства намагаються тримати ситуацію під контролем, стежити за нею та вживати заходів, коли це необхідно", - сказала президентка.

Вона зазначила, що все ж таки не вважає, що від цих людей виходить великий ризик.

"Ми чули від людей у ​​Гагаузії заяви, спрямовані проти Молдови. Ми вважаємо, що ці люди працюють на Росію, і там є певна роль. Але загалом ми не думаємо, що існує великий ризик і сподіваємося, що нам вдасться зберегти ситуацію стабільною", — сказала Санду.

Вона також зазначила, що і у Придністров'ї було кілька інцидентів. Але, на думку Санду, поки що серйозних ризиків влада не спостерігає.

"Наразі ми вважаємо, що серйозних ризиків немає. Але це не означає, що ситуація не може змінитися за місяць чи два. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається, ми спілкуємося з місцевим режимом, щоб переконатися, що там не вживають дій, які поставлять під загрозу здоров'я та безпеку громадян", - сказала Санду.

ВІДЕО ДНЯ

Вона наголосила, що велике значення у підтримці стабільності в країні відіграє енергетична безпека країни.

"Дуже важливо, щоб ми мали запасний план рішення на випадок, якщо ми не зможемо знайти інших альтернатив. Тому що йдеться не лише про вирішення енергетичної проблеми, а й про підтримку стабільності у Молдові. Це важливо для нас, Румунії та України", — сказала Санду.

Як повідомлялося, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.