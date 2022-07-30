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Президент Молдовы заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 14:08

Президент Майя Санду заявила, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Есть определенные попытки дестабилизировать ситуацию со стороны определенных лиц и групп в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы. Это сложно, но наши ведомства пытаются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо", - сказала президент.

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Она отметила, что все же не считает, что от этих людей исходит большой риск.

"Пока мы считаем, что серьезных рисков нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, мы общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимаются действия, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что большое значение в поддержании стабильности в стране играет энергетическая безопасность страны.

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"Очень важно, чтобы у нас был запасной план решения на случай, если мы не сможем найти других альтернатив. Потому что речь идет не только о решении энергетической проблемы, но и о поддержании стабильности в Молдове. Это важно для нас, Румынии и Украины", – сказала Санду.

Как сообщалось, Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

Темы: МолдоваРосcиявойнаграница
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