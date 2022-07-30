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СБУ затримала торгівця зброєю та виявила схрон із вибухівкою у Запоріжжі

Мазуренко Альона Субота, 30 липня 2022, 14:36
фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Запоріжжі торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під час затримання зловмисника правоохоронці виявили у нього партію тротилу, який він зберігав за місцем проживання у Запоріжжі.

Своїх клієнтів чоловік підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінального світу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, оперативники встановили місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

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За попередніми даними, тайник могли облаштувати для диверсій в регіоні.

Його обладнали у покинутій господарській будівлі на околицях Запоріжжя. Під час огляду правоохоронці також виявили: бойові гранати Ф-1, РГД-5 та РГН, понад 800 набоїв калібру 7,62 мм.

Усе вилучене направили на експертизу.

Наразі триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

 

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Теми: СБУЗапоріжжязброя
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