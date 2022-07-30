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СБУ задержала торговца оружием и обнаружила схрон со взрывчаткой в Запорожье

Алена МазуренкоСуббота, 30 июля 2022, 14:36
СБУ задержала торговца оружием и обнаружила схрон со взрывчаткой в Запорожье
фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Запорожье торговца оружием, пытавшимся нелегально сбыть партию взрывчатых веществ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Во время задержания злоумышленника правоохранители обнаружили у него партию тротила, который он хранил по месту жительства в Запорожье.

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Своих клиентов мужчина подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминального мира.

Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, оперативники установили местонахождение схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

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Среди изъятого – более 5 кг тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22.

По предварительным данным, тайник могли обустроить для диверсий в регионе.

Его оборудовали в заброшенном хозяйственном здании в окрестностях Запорожья.

Во время осмотра правоохранители также обнаружили: боевые гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН, более 800 патронов калибра 7,62 мм.

Все изъятое направили на экспертизу.

В настоящее время идет расследование для установления источников поступления оружия и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.

 

Темы: СБУЗапорожьеоружие
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