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Житель Миколаєва зливав дані про ЗСУ окупантам – СБУ

Ірина БалачукСубота, 30 липня 2022, 14:37
Житель Миколаєва зливав дані про ЗСУ окупантам – СБУ
Фото СБУ

СБУ затримала жителя Миколаєва, який передавав інформацію про позиції ЗСУ російським спецслужбам, а ті планували використати ці дані для завдання ракетних ударів по Миколаївщині.

Джерело: СБУ у Facebook

Дослівно СБУ: "Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність інформатора, яким виявився мешканець м. Миколаєва, причетний до діяльності агентурної мережі. Зловмисник збирав інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об’єктів міської інфраструктури та регулярно передавав інформацію представнику РФ". 

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Фото СБУ

Деталі: Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, з якого він передавав інформацію.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ з метою передачі вказаної інформації державі, що здійснює збройну агресію стосовно України) ККУ.

Тривають невідкладні оперативні та слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

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Теми: МиколаївколабораціявійнаСБУ
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