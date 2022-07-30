Житель Миколаєва зливав дані про ЗСУ окупантам – СБУ

СБУ затримала жителя Миколаєва, який передавав інформацію про позиції ЗСУ російським спецслужбам, а ті планували використати ці дані для завдання ракетних ударів по Миколаївщині.

Джерело: СБУ у Facebook

Дослівно СБУ: "Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність інформатора, яким виявився мешканець м. Миколаєва, причетний до діяльності агентурної мережі. Зловмисник збирав інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об’єктів міської інфраструктури та регулярно передавав інформацію представнику РФ".

Фото СБУ

Деталі: Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, з якого він передавав інформацію.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ з метою передачі вказаної інформації державі, що здійснює збройну агресію стосовно України) ККУ.

Тривають невідкладні оперативні та слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.