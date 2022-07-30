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Житель Николаева сливал данные про ВСУ оккупантам – СБУ

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 14:37
Фото СБУ

СБУ задержала жителя Николаева, который передавал информацию о позициях ВСУ российским спецслужбам, а те планировали использовать эти данные для нанесения ракетных ударов по Николаевщине.

Источник: СБУ в Facebook

Дословно СБУ: "Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность информатора, которым оказался житель Николаева, причастный к деятельности агентурной сети. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе, а также координаты объектов городской инфраструктуры и регулярно передавал информацию представителю РФ". 

 
Фото СБУ

Детали: Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, с которого он передавал информацию.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о расположении подразделений ВСУ с целью передачи указанной информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию в отношении Украины) УКУ.

Продолжаются безотлагательные оперативные и следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

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Темы: НиколаевколлаборационизмвойнаСБУ
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