Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Житель Николаева сливал данные про ВСУ оккупантам – СБУ

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 14:37
Житель Николаева сливал данные про ВСУ оккупантам – СБУ
Фото СБУ

СБУ задержала жителя Николаева, который передавал информацию о позициях ВСУ российским спецслужбам, а те планировали использовать эти данные для нанесения ракетных ударов по Николаевщине.

Источник: СБУ в Facebook

Дословно СБУ: "Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность информатора, которым оказался житель Николаева, причастный к деятельности агентурной сети. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе, а также координаты объектов городской инфраструктуры и регулярно передавал информацию представителю РФ". 

Реклама:
 
Фото СБУ

Детали: Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, с которого он передавал информацию.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о расположении подразделений ВСУ с целью передачи указанной информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию в отношении Украины) УКУ.

Продолжаются безотлагательные оперативные и следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НиколаевколлаборационизмвойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: