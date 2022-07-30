Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексглава ЦРУ вірить, що Україна зможе повернути захоплені Росією території

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 14:50

Американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що Україна може відвоювати захоплені Росією з 24 лютого території.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bild.

"Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, якщо не всі, території, які були окуповані російськими військами в останні місяці", — заявив Петреус.

Реклама:

Як зазначається, російський наступ дедалі більше гальмується: у травні Росія випускала 20 000 артилерійських снарядів на день, наразі це "лише" близько 5 000 снарядів.

"Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть виділяти ресурси нинішніми темпами, [...] я вірю, що українські збройні сили зможуть зупинити подальше просування Росії, яке російські війська здійснюють з 24 лютого, і відбити завойовані території" - сказав Петреус.

Причиною цього, за його словами, є те, що потроху дають про себе знати поставки сучасної реактивної артилерії типу HIMARS і високомобільних артилерійських систем, таких як німецька Panzerhaubitze 2000 і французька CAESAR. Українські військові все краще захоплюють ключові позиції, такі як склади боєприпасів і транспортні вузли.

ВІДЕО ДНЯ

"Мене надзвичайно вразила не лише рішучість, цілеспрямованість і дух українських сил безпеки та людей, але й їхня надзвичайна винахідливість, креативність, майстерність і постійно зростаюча професійна компетентність", — каже Петреус.

Водночас Петреус попереджає про наслідки для Європи, якщо не українці, а росіяни виграють жахливу війну в Україні: "Військовий успіх Росії в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки".

Петреус припускає, що це зрозуміли не лише в Європі: "Відверто кажучи, я вважаю, що глави держав і урядів НАТО, а також глави держав і урядів західних країн, що не входять до НАТО, визнали це і необхідно вжити заходів, щоб Росія не досягла успіху".

Теми: розвідкаСШАРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
розвідка
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Останні новини
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
Усі новини...
Реклама: