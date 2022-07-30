Ексглава ЦРУ вірить, що Україна зможе повернути захоплені Росією території

Американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що Україна може відвоювати захоплені Росією з 24 лютого території.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bild.

"Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, якщо не всі, території, які були окуповані російськими військами в останні місяці", — заявив Петреус.

Як зазначається, російський наступ дедалі більше гальмується: у травні Росія випускала 20 000 артилерійських снарядів на день, наразі це "лише" близько 5 000 снарядів.

"Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть виділяти ресурси нинішніми темпами, [...] я вірю, що українські збройні сили зможуть зупинити подальше просування Росії, яке російські війська здійснюють з 24 лютого, і відбити завойовані території" - сказав Петреус.

Причиною цього, за його словами, є те, що потроху дають про себе знати поставки сучасної реактивної артилерії типу HIMARS і високомобільних артилерійських систем, таких як німецька Panzerhaubitze 2000 і французька CAESAR. Українські військові все краще захоплюють ключові позиції, такі як склади боєприпасів і транспортні вузли.

"Мене надзвичайно вразила не лише рішучість, цілеспрямованість і дух українських сил безпеки та людей, але й їхня надзвичайна винахідливість, креативність, майстерність і постійно зростаюча професійна компетентність", — каже Петреус.

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Водночас Петреус попереджає про наслідки для Європи, якщо не українці, а росіяни виграють жахливу війну в Україні: "Військовий успіх Росії в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки".

Петреус припускає, що це зрозуміли не лише в Європі: "Відверто кажучи, я вважаю, що глави держав і урядів НАТО, а також глави держав і урядів західних країн, що не входять до НАТО, визнали це і необхідно вжити заходів, щоб Росія не досягла успіху".