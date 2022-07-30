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Экс-глава ЦРУ верит, что Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 14:50

Американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Украина может отвоевать захваченные Россией с 24 февраля территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild.

"Действительно, кажется все более вероятным, что украинские войска смогут вернуть большую часть, если не все, территории, которые были оккупированы российскими войсками в последние месяцы", - заявил Петреус.

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Как отмечается, российское наступление все больше тормозится: в мае Россия выпускала 20 000 артиллерийских снарядов в день, сейчас это только около 5 000 снарядов.

"Если НАТО и другие западные государства будут продолжать выделять ресурсы нынешними темпами, [...] я верю, что украинские вооруженные силы смогут остановить дальнейшее продвижение России, которое российские войска осуществляют с 24 февраля, и отразить завоеванные территории", - сказал Петреус.

Причиной этого, по его словам, является то, что постепенно дают о себе знать поставки современной реактивной артиллерии типа HIMARS и высокомобильных артиллерийских систем, таких как немецкая Panzerhaubitze 2000 и французская CAESAR. Украинские военные все лучше увлекают ключевые позиции, такие как склады боеприпасов и транспортные узлы.

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"Меня поразила не только решительность, целеустремленность и дух украинских сил безопасности и людей, но и их необычайная изобретательность, креативность, мастерство и постоянно растущая профессиональная компетентность", — говорит Петреус.

В то же время Петреус предупреждает о последствиях для Европы, если не украинцы, а россияне выиграют ужасную войну в Украине: "Военный успех России в Украине, который я считаю очень маловероятным, был бы катастрофичен для европейской безопасности".

Петреус предполагает, что это поняли не только в Европе: "Откровенно говоря, я считаю, что главы государств и правительств НАТО, а также главы государств и правительств западных стран, не входящих в НАТО, признали это и необходимо принять меры, чтобы Россия не добилась успеха".

Темы: разведкаСШАРосcияУкраина
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