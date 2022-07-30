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Сійярто вважає помилкою, що Грузії не дали статус кандидата в ЄС

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 15:59

Глава МЗС Угорщини вважає помилковим рішення Брюсселя не надавати Грузії статусу кандидата в члени ЄС.

Про це Сійярто на пресконференції після зустрічі в Будапешті зі своїм грузинським колегою Іллею Дарчіашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За його словами, Грузія та населення Грузії заслужили статус кандидата.

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"Ми високо цінуємо прагнення Грузії до миру та високо цінуємо європейське прагнення Грузії. Повинен також сказати, що, на жаль, нещодавно в Брюсселі було прийнято помилкове рішення, коли Грузія не набула статусу кандидата на членство в ЄС" - сказав Сійярто.

"На мій погляд, Грузії мав бути наданий статус кандидата, я думаю, що Грузія та населення Грузії заслужили на цей статус, і рішення не надавати цей статус Грузії суперечить інтересам не тільки Угорщини, але в цілому інтересам та спробі посилення ЄС. Це рішення — неповага до грузинського народу та втрачена можливість", — заявив він.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що рішенням уряду Угорщини Грузію включено до списку країн, громадяни яких зможуть приїхати до Угорщини на певний термін на роботу.

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"Також я радий, що товарообіг між Грузією та Угорщиною збільшується, і цього року цей показник подвоївся", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Як повідомлялося, президентка Грузії заявила, що бачить "подвійну гру" у діях правлячої партії Грузії, оскільки з одного боку в уряді декларують прагнення вступу до ЄС, але реальними кроками ставлять це під сумнів. 

Теми: УгорщинаЄС
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