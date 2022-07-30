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Сийярто считает ошибкой, что Грузии не предоставили статус кандидата в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 15:59

Глава МИД Венгрии считает ошибочным решение Брюсселя не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Об этом Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, Грузия и население Грузии заслужили статус кандидата.

"Мы высоко ценим стремление Грузии к миру и высоко ценим европейское стремление Грузии. Должен также сказать, что, к сожалению, недавно в Брюсселе было принято ошибочное решение, когда Грузия не приобрела статус кандидата на членство в ЕС" - сказал Сийярто.

"На мой взгляд, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата, я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение — неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность", — заявил он.

Глава МИД Венгрии также отметил, что решением правительства Венгрии Грузия включена в список стран, граждане которых смогут приехать в Венгрию на определенный срок на работу.

"Также я рад, что товарооборот между Грузией и Венгрией увеличивается, и в этом году этот показатель удвоился", – отметил глава МИД Венгрии.

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Как сообщалось, президент Грузии заявила, что видит "двойную игру" в действиях правящей партии Грузии, поскольку с одной стороны в правительстве декларируют стремление вступить в ЕС, но реальными шагами ставят это под сомнение.

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Темы: ВенгрияЕС
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