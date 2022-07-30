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Моравецький: шляхи Польщі й Угорщини розійшлися через війну в Україні

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 16:50
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Польський прем’єр Матеуш Моравецький підтвердив, що шляхи Польщі і Угорщини розійшлися через різне ставлення до війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Під час п’ятничної зустрічі з фермерами в містечку Кузкі в гміні Ґрембкув (Мазовецьке воєводство) главу уряду запитали, чи підтверджує він слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який 23 липня заявив, що війна в Україні струсонула польсько-угорську співпрацю, яка була віссю Вишеградської групи. Орбан також оцінив, що цілі обох країн однакові, але "проблема на боці серця", тому що в той час як угорці розглядають цей конфлікт як війну двох слов'янських народів, поляки "відчувають, що вони також воюють у ньому".

"Я підтверджую слова прем'єр-міністра Орбана про те, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися", - заявив Моравецький.

Глава польського уряду також заявив, що "Польща не бере участі у війні в Україні". "Війну ведуть українці", – підкреслив він. Він також зазначив, що "героїчна боротьба українців підтримується зброєю – переважно американською, а також британською, польською та з багатьох інших місць – практично з усієї Європи, метою якої є допомогти їм захистити свій суверенітет".

Моравецький пояснив, що Польща намагається допомогти Україні "витримати переважний тиск ворога, агресора та жорстокий напад Росії".

"Ми хочемо, щоб Україна вижила і зберегла свою територіальну цілісність, свій суверенітет", - наголосив він. "Я вірю, що це станеться", - сказав глава польського уряду.

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Теми: ПольщаУгорщинавійна
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