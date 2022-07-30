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Моравецкий: пути Польши и Венгрии разошлись из-за войны в Украине

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 16:50
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Во время пятничной встречи с фермерами в городке Кузки в гмине Грэмбкув (Мазовецкое воеводство) главу правительства спросили, подтверждает ли он слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 июля заявил, что война в Украине встряхнула польско-венгерское сотрудничество, которая была осью Вышеградской группы. Орбан также оценил, что цели обеих стран одинаковы, но "проблема на стороне сердца", потому что в то время как венгры рассматривают этот конфликт как войну двух славянских народов, поляки "чувствуют, что они тоже воюют в нем".

"Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", – заявил Моравецкий.

Глава польского правительства также заявил, что "Польша не участвует в войне в Украине". "Войну ведут украинцы", - подчеркнул он. Он также отметил, что "героическая борьба украинцев поддерживается оружием – преимущественно американским, а также британским, польским и из многих других мест – практически со всей Европы, целью которой является помочь им защитить свой суверенитет".

Моравецкий объяснил, что Польша пытается помочь Украине "выдержать преимущественное давление врага, агрессора и жестокое нападение России".

"Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет", – подчеркнул он. "Я верю, что это произойдет", - сказал глава польского правительства.

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Темы: ПольшаВенгриявойна
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