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Росія має намір "повністю стерти Україну з карти світу" - посол США в ООН

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 17:07
Росія має намір повністю стерти Україну з карти світу - посол США в ООН
ТОМАС-ГРІНФІЛД, ФОТО: GETTY IMAGES

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір демонтувати Україну та "повністю стерти її з карти світу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Томас-Грінфілд заявила Раді Безпеки ООН, що з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей, а також південних Херсонської та Запорізької областей "з метою проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання до Росії.

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Вона також повідомила, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".

Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що "безперервне накачування" зброї США і НАТО в збройні сили України лише "продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати".

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен після розмови з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Теми: РосіявійнаСШАООН
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