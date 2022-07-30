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Россия намерена "полностью стереть Украину с карты мира" - посол США в ООН

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 17:07
Россия намерена полностью стереть Украину с карты мира - посол США в ООН
ТОМАС-ГРИНФИЛД, ФОТО: GETTY IMAGES

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена демонтировать Украину и "полностью стереть ее с карты мира".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Томас-Гринфилд заявил Совету Безопасности ООН, что появляется все больше признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также южных Херсонской и Запорожской областей "в целях проведения фиктивных референдумов" или указов о присоединении к России.

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Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".

Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что "непрерывная накачка" оружия США и НАТО в вооруженные силы Украины лишь "продлила агонию режима в Киеве, продлевая конфликт и увеличивая потери".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Темы: РосcиявойнаСШАООН
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