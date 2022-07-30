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Вантажівка влетіла у блокпост на Рівненщині, загинула людина

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 18:23
Вантажівка влетіла у блокпост на Рівненщині, загинула людина
усі фото поліції

Пізно увечері 29 липня неподалік Острога Рівненської області у бетонну конструкцію блокпосту на швидкості в’їхала вантажівка, водій іншого автомобіля загинув.

Джерело: поліція Рівненщини

Деталі: За даними поліції, близько 22:20 водій автомобіля Volvo — 40-річний житель Хмельницької області, проігнорувавши дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості" та "Стоп", не дотримався правил проїзду блок-постів та в’їхав у бетону конструкцію останнього.

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Після удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з Renault Magnum, яким керував 36-річний житель Тернопільської області. Renault, яка перевозила зерно, перекинулась, а водій випав під колеса Volvo і загинув.

40-річного жителя Хмельниччини, водія першої вантажівки, госпіталізували.

У ДТП пошкодили ще й легковик Ford, який пустим стояв на узбіччі.

ВІДЕО ДНЯ

Обставини ДТП встановлюються.

 
 

Теми: ДТПРівненська областьавто
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