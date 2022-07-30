Вантажівка влетіла у блокпост на Рівненщині, загинула людина
Пізно увечері 29 липня неподалік Острога Рівненської області у бетонну конструкцію блокпосту на швидкості в’їхала вантажівка, водій іншого автомобіля загинув.
Джерело: поліція Рівненщини
Деталі: За даними поліції, близько 22:20 водій автомобіля Volvo — 40-річний житель Хмельницької області, проігнорувавши дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості" та "Стоп", не дотримався правил проїзду блок-постів та в’їхав у бетону конструкцію останнього.
Після удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з Renault Magnum, яким керував 36-річний житель Тернопільської області. Renault, яка перевозила зерно, перекинулась, а водій випав під колеса Volvo і загинув.
40-річного жителя Хмельниччини, водія першої вантажівки, госпіталізували.
У ДТП пошкодили ще й легковик Ford, який пустим стояв на узбіччі.
Обставини ДТП встановлюються.