Грузовик влетел в блокпост на Ровенщине, погиб человек
Поздно вечером 29 июля недалеко от Острога Ровенской области в бетонную конструкцию блокпоста на скорости въехал грузовик, водитель другого автомобиля погиб.
Источник: полиция Ровенщины
Детали: По данным полиции, около 22:20 водитель автомобиля Volvo — 40-летний житель Хмельницкой области, проигнорировав дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости" и "Стоп", не сдержал правила проезда блок-постов и въехал в бетонную конструкцию последнего.
После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Renault, перевозившая зерно, опрокинулась, а водитель выпал под колеса Volvo и погиб.
40-летний житель Хмельнитчины, водитель первого грузовика, был госпитализирован.
В ДТП повредили еще и легковушку Ford, которая пусто стояла на обочине.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.