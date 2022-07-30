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Грузовик влетел в блокпост на Ровенщине, погиб человек

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 18:23
все фото полиции

Поздно вечером 29 июля недалеко от Острога Ровенской области в бетонную конструкцию блокпоста на скорости въехал грузовик, водитель другого автомобиля погиб.

Источник: полиция Ровенщины

Детали: По данным полиции, около 22:20 водитель автомобиля Volvo — 40-летний житель Хмельницкой области, проигнорировав дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости" и "Стоп", не сдержал правила проезда блок-постов и въехал в бетонную конструкцию последнего.

После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Renault, перевозившая зерно, опрокинулась, а водитель выпал под колеса Volvo и погиб.

40-летний житель Хмельнитчины, водитель первого грузовика, был госпитализирован.

В ДТП повредили еще и легковушку Ford, которая пусто стояла на обочине.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Темы: ДТПРовенская областьавто
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