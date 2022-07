Британський депутат закликав видворити посольство РФ після твіта про вбивство "азовців"

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт вважає, що Британія має вислати все посольство РФ після твіта з закликом повісити полонених бійців полку "Азов".

Про це повідомляє "Європейська правда".

This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow. @trussliz What are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t