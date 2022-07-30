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Британський депутат закликав видворити посольство РФ після твіта про вбивство "азовців"

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 19:16
Посольство РФ у Лондоні, фото Getty Images

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт вважає, що Британія має вислати все посольство РФ після твіта з закликом повісити полонених бійців полку "Азов".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?" - написав він у Twitter, коментуючи допис російського посольства.

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Слід зазначити, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України у відповідь на цей твіт заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

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Теми: Велика БританіяРосія
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