Британський депутат закликав видворити посольство РФ після твіта про вбивство "азовців"

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт вважає, що Британія має вислати все посольство РФ після твіта з закликом повісити полонених бійців полку "Азов".

Про це повідомляє "Європейська правда".

This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow. @trussliz What are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t — Chris Bryant (@RhonddaBryant) July 29, 2022

"Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?" - написав він у Twitter, коментуючи допис російського посольства.

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Слід зазначити, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

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В МЗС України у відповідь на цей твіт заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.