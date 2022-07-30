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Британский депутат призвал выдворить посольство РФ после твита об убийстве "азовцев"

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 19:16
Британский депутат призвал выдворить посольство РФ после твита об убийстве азовцев
Посольство РФ в Лондоне, фото Getty Images

Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать? – написал он в Twitter, комментируя сообщение российского посольства.

Как сообщалось, посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

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Следует отметить, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

В МИД Украины в ответ на это твит заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Темы: ВеликобританияРосcия
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