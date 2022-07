Британский депутат призвал выдворить посольство РФ после твита об убийстве "азовцев"

Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow. @trussliz What are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t