Британский депутат призвал выдворить посольство РФ после твита об убийстве "азовцев"

Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow. @trussliz What are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t Реклама: July 29, 2022

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать? – написал он в Twitter, комментируя сообщение российского посольства.

Как сообщалось, посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

ВИДЕО ДНЯ

Следует отметить, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

В МИД Украины в ответ на это твит заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.