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Міністр оборони Польщі: ми є свідками спроби відновлення "імперії зла"

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 20:28

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що керівництво РФ намагається відродити "імперію зла", але ці спроби зазнають невдачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Блащак під час церемонії надання назви "Табір Костюшко" військовій базі, де дислокуються сили США зазначив, що дуже важливою фігурою в історії був президент Рональд Рейган.

"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану, а також за великої участі Папи-поляка, сьогодні святого Івана Павла ІІ, "імперія зла" припинила своє існування" – сказав він.

"Сьогодні ми спостерігаємо спроби відтворення цієї імперії, "імперії зла" правителями Кремля, сьогоднішніми правителями Кремля. І ми переконані, що на основі співпраці, як частини Північноатлантичного альянсу, але також і на основі тісної польсько-американської співпраці, всі спроби відтворити "імперію зла" зазнають поразки", - наголосив Блащак.

Командувач армії США в Європі та Африці генерал Дарріл Вільямс наголосив під час церемонії, що польсько-американська співпраця "є чітким сигналом для будь-якого ворога".

Нагадаємо, Блащак заявив, що Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн, оскільки вірить, що Росія не вдарить сильного.

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