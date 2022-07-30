Министр обороны Польши: мы являемся свидетелями попытки воссоздания "империи зла"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что руководство РФ пытается возродить "империю зла", но эти попытки терпят неудачу.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.

Блащак во время церемонии придания названия "Лагерь Костюшко" военной базе, где дислоцируются силы США, отметил, что очень важной фигурой в истории был президент Рональд Рейган.

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"Соединенные Штаты привели к исчезновению "империи зла" в конце 1980-х годов. Благодаря президенту Рейгану, а также при большом участии Папы-поляка сегодня святого Иоанна Павла II, "империя зла" прекратила свое существование" – сказал он.

"Сегодня мы наблюдаем попытки воссоздания этой империи, "империи зла" правителями Кремля, сегодняшними правителями Кремля. И мы убеждены, что на основе сотрудничества, как части Североатлантического альянса, но также и на основе тесного польско-американского сотрудничества, все попытки воссоздать "империю зла" потерпят поражение", - подчеркнул Блащак.

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Даррил Уильямс отметил во время церемонии, что польско-американское сотрудничество "является четким сигналом для любого врага".

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Напомним, Блащак заявил, что Польша стремится создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран, поскольку верит, что Россия не ударит по сильному.