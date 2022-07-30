Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сході Росії спаплюжили могили вояк, яких ліквідували в Україні

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 21:08

У Забайкаллі порушили кримінальну справу через осквернення могил російських військовослужбовців, яких ліквідували на війні в Україні.

Джерело: "Медуза", місцеве видання "Забайкальский рабочий"

Деталі: "Меморіальний комплекс" пошкодили у місті Борзі — вирвали елементи з огорожі, розкидали вінки, а самі могили вимазали фарбою.

Регіональний Слідком порушив кримінальну справу за статтею про пошкодження військових поховань.

 
 

Нагадаємо: Минулого місяця у Тамбовській області невідомі розгромили могилу знищеного на війні росгвардійця.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіяпропагандавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На двох напрямках ворог зазнав втрат і відступив – зведення

оновлено від 02.20Мер: Миколаїв масовано обстріляли, у місті – пожежі в місцях прильотів

Південь: ЗСУ знищили склади, техніку і живу силу ворога

Українська авіація знищила склади, опорні пункти й десятки окупантів

"Їдьте, ми допоможемо!": Зеленський закликає евакуюватися з Донеччини

Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні

Усі новини...
Росія
Зеленський – світу: Росію доведеться визнати державою-терористом
Британський депутат закликав видворити посольство РФ після твіта про вбивство "азовців"
"Русская уже не борзая": як змінювалася риторика роспропагандистів від початку війни
Останні новини
07:18
На двох напрямках ворог зазнав втрат і відступив – зведення
06:30
оновлено від 02.20Мер: Миколаїв масовано обстріляли, у місті – пожежі в місцях прильотів
06:02
картиРосійські війська зосередять зусилля у напрямку Бахмута і навколо Донецька – ISW
05:02
У Харкові – серія вибухів
04:25
З Донбасу до Львова 31 липня вирушить евакуаційний потяг
03:28
Ворог різко збільшив корабельне угруповання – командування "Південь"
02:32
Росіяни вчергове обстріляли Нікополь
02:16
Росія заявила, що покаже експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці
01:55
Південь: ЗСУ знищили склади, техніку і живу силу ворога
01:29
В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи
Усі новини...