На сході Росії спаплюжили могили вояк, яких ліквідували в Україні
Субота, 30 липня 2022, 21:08
У Забайкаллі порушили кримінальну справу через осквернення могил російських військовослужбовців, яких ліквідували на війні в Україні.
Джерело: "Медуза", місцеве видання "Забайкальский рабочий"
Деталі: "Меморіальний комплекс" пошкодили у місті Борзі — вирвали елементи з огорожі, розкидали вінки, а самі могили вимазали фарбою.
Регіональний Слідком порушив кримінальну справу за статтею про пошкодження військових поховань.
Нагадаємо: Минулого місяця у Тамбовській області невідомі розгромили могилу знищеного на війні росгвардійця.
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