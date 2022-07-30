На сході Росії спаплюжили могили вояк, яких ліквідували в Україні

У Забайкаллі порушили кримінальну справу через осквернення могил російських військовослужбовців, яких ліквідували на війні в Україні.

Джерело: "Медуза", місцеве видання "Забайкальский рабочий"

Деталі: "Меморіальний комплекс" пошкодили у місті Борзі — вирвали елементи з огорожі, розкидали вінки, а самі могили вимазали фарбою.

Регіональний Слідком порушив кримінальну справу за статтею про пошкодження військових поховань.

Нагадаємо: Минулого місяця у Тамбовській області невідомі розгромили могилу знищеного на війні росгвардійця.