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На сході Росії спаплюжили могили вояк, яких ліквідували в Україні

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 21:08
На сході Росії спаплюжили могили вояк, яких ліквідували в Україні

У Забайкаллі порушили кримінальну справу через осквернення могил російських військовослужбовців, яких ліквідували на війні в Україні.

Джерело: "Медуза", місцеве видання "Забайкальский рабочий"

Деталі: "Меморіальний комплекс" пошкодили у місті Борзі — вирвали елементи з огорожі, розкидали вінки, а самі могили вимазали фарбою.

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Регіональний Слідком порушив кримінальну справу за статтею про пошкодження військових поховань.

 
 

Нагадаємо: Минулого місяця у Тамбовській області невідомі розгромили могилу знищеного на війні росгвардійця.

Теми: Росіяпропагандавійна
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