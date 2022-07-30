На востоке России осквернили могилы вояк, которых ликвидировали в Украине
Суббота, 30 июля 2022, 21:08
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за осквернения могил российских военнослужащих, ликвидированных на войне в Украине.
Источник: "Медуза", местное издание "Забайкальский рабочий"
Детали: "Мемориальный комплекс" повредили в городе Борзе - вырвали элементы с оградки, разбросали венки, а сами могилы измазали краской.
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Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений, сообщило.
Напомним: В прошлом месяце в Тамбовской области неизвестные разгромили могилу уничтоженного на войне росгвардейца.
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