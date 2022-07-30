Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На востоке России осквернили могилы вояк, которых ликвидировали в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 21:08
На востоке России осквернили могилы вояк, которых ликвидировали в Украине

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за осквернения могил российских военнослужащих, ликвидированных на войне в Украине.

Источник: "Медуза", местное издание "Забайкальский рабочий"

Детали: "Мемориальный комплекс" повредили в городе Борзе - вырвали элементы с оградки, разбросали венки, а сами могилы измазали краской.

Реклама:

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений, сообщило.

 
 

Напомним: В прошлом месяце в Тамбовской области неизвестные разгромили могилу уничтоженного на войне росгвардейца.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: