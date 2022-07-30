Українська авіація знищила склади, опорні пункти й десятки окупантів

У суботу українська авіація знищила два польових склади ворожих боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки російських військових.

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Дослівно: "30 липня штурмова авіація Повітряних Сил добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності.

Знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки орків".

Деталі: Повідомляється, що у суботу зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Також, на Ізюмщині, була бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25. На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.