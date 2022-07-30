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Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 июля 2022, 23:53
Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов
украинская авиация, иллюстративное фото, armyinform

В субботу украинская авиация уничтожила два полевых склада вражеских боеприпасов, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники и десятки российских военных.

Источник: Воздушные Силы ВСУ

Дословно: "30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно "отблагодарила" оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое у нас есть.

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Уничтожены два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки орков".

Детали: Сообщается, что в субботу зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Также, на Изюмщине, была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который, собственно, и атаковал наши штурмовики Су-25. К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, впрочем, благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 был отогнан, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", - говорится в сообщении.

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Темы: Вооруженные силыавиавойна
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