Ворог обстрілював у суботу Сумщину – 80 прильотів
Неділя, 31 липня 2022, 00:30
30 липня росіяни обстріляли громади Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицьйкий
Деталі: У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.
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Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.
Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.
По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.
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Як зазначає Живицьйкий, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.