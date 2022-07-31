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Ворог обстрілював у суботу Сумщину – 80 прильотів

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 00:30
наслідки обстрілів на Сумщині. фото: telegram Живицького

30 липня росіяни обстріляли громади Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицьйкий

Деталі: У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.

Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.

Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.

По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.

Як зазначає Живицьйкий, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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