Ворог обстрілював у суботу Сумщину – 80 прильотів

30 липня росіяни обстріляли громади Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицьйкий

Деталі: У Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.

Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів.

Також після 20 години був артобстріл, близько 8 прильотів.

По Середино-Будській громаді працювала російська артилерія, 36 прильотів.

Як зазначає Живицьйкий, інформація щодо втрат і руйнувань уточнюється.