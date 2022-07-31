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Враг обстреливал в субботу Сумщину – 80 прилетов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 00:30
последствия обстрелов в Сумской области. фото: telegram Живицкого

30 июля россияне обстреляли общины Сумской области 5 раз, было более 80 прилетов.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В Великописаревской общине зафиксировано 12 прилетов из САУ после 15.00.

Белопольская община: после 16.00 был минометный обстрел – 18 прилетов, после 17.00 – артобстрел, 7 прилетов.

Также после 20 часов был артобстрел, около 8 прилетов.

По Середино-Будской общине работала русская артиллерия, 36 прилетов.

Как отмечает Живицкий, информация по потерям и разрушениям уточняется.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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