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Південь: ЗСУ знищили склади, техніку і живу силу ворога

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 01:55
Південь: ЗСУ знищили склади, техніку і живу силу ворога
фото: Генштаб ЗСУ

На південних рубежах захисту українські військові знищили живу силу ворога, російські склади і техніку.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає.

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Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат.

9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено".

Деталі: Українська авіація нанесла 6 результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти і скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

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Виконуючи вогневі завдання, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ також скоротили сили та запаси ворога.

Підтверджені втрати складають 33 окупанти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Теми: Збройні силивійна
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