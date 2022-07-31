Юг: ВСУ уничтожили склады, технику и живую силу врага

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили живую силу противника, русские склады и технику.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Большую Костромку. Разрушенный и сгоревший частный дом. Человеческих потерь нет.

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Вечером снова обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра. Без потерь.

9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей. Потери не допущены".

Детали: Украинская авиация нанесла 6 результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.

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Выполняя огневые задачи, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сократили силы и запасы врага.

Подтвержденные потери составляют 33 кафира, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Окончательные потери врага дознаются.