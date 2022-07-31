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Мэр: Николаев массированно обстреляли, в городе – пожары в местах прилетов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 06:30
Мэр: Николаев массированно обстреляли, в городе – пожары в местах прилетов
последствия обстрелов в Николаеве, фото: t.me Сенкевича

Николаев в очередной раз россияне массированно обстреливают.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды.

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Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков.

Обновлено в 5.07. Прямая речь: "Снова мощные взрывы раздаются в городе!"

Обновлено в 6.30 Детали: Сенкевич назвал ночной массированный обстрел по Николаеву "сильнейшим за все время".

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Он отметил, что разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома.

Кроме того, по словам мэра, "на местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели".

Также Сенкевич добавил, что идет сбор информации о взрывах.

Темы: Николаевобстрелвойна
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